Preso, jovem confessa ter matado rival a facadas e entrega participação de amigo

Manaus/AM - Ítalo Souza da silva, 23, também conhecido como ‘TH’, e Pedro Francisco da Silva, 37, foram presos nessa sexta-feira (3), por assassinar a facadas Luan Brito Araújo, no ramal Nova Jerusalém, quilômetro 45, da rodovia AM-010, zona rural de Manaus.

Segundo o delegado Paulo Martins, Ítalo confessou o crime, informou que Pedro também participou do ato e que a motivação do crime foi uma dívida de drogas que a vítima tinha com ele.

“Ítalo nos informou que eles estavam bebendo e consumindo drogas na residência da vítima, quando iniciaram a discussão. Na ocasião, Luan estaria com uma faca e tentou desferir em Ítalo, mas foi interrompido por Pedro com um ‘mata leão’”, comentou o delegado.

Ainda conforme Paulo Martins, após imobilizarem Luan, os infratores desferiram várias facadas nele, pois eles achavam que o homem tentaria matar Ítalo novamente.

Ítalo e Pedro foram autuados pelo crime de homicídio e foram encaminhados para a Central de Recebimento e triagem (CRT) onde passarão por audiência de custódia.