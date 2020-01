Homem é sequestrado, assassinado e jogado em igarapé de Manaus

Manaus/ AM - Ruan de Araújo Pena, de 28 anos, foi torturado, assassinado a facadas e jogado dentro de um córrego na noite desta terça-feira (14) em uma área de ocupação irregular conhecida como a comunidade Fé em Deus, no bairro do Nova Cidade, Nona Norte da capital.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem que não teve a identidade revelada foi até a 15a Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para informar que havia fugido de um cativeiro onde estava sido mantido ao lado de seu irmão por um grupo criminoso, mas que teria conseguido fugir.

A Polícia então foi até o local informado, uma casa em construção, e encontrou apenas marcas de sangue. Durante buscas pelas proximidades, avistaram o corpo de Ruan, em um igarapé. Agentes do Instituto Médico Legal foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Segundo peritos criminais, o homem possuía 2 perfurações de faca pelo corpo, que foi removido para necropsia. A Polícia Civil esteve no local coletando informações que possam levar ao autores da morte do jovem.