População espanca pai suspeito de estuprar filhas no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 35 anos foi preso na noite desta quarta-feira (18), no município de Maués , no interior do Amazonas, suspeito de ter estuprados suas próprias filhas. O homem já estava foragido após sua esposa ter sido presa há um mês por saber do crime e não comunicar as autoridades policiais.

Segundo a Polícia em Maués, o homem era suspeito de abusar sexualmente de suas filhas, e a mãe das crianças ser conivente permitindo com o crime. Após denúncias e suposta confissão das vítimas, a mãe, foi presa no dia 18 de novembro, ocasião em que o suspeito fugiu pela mata da comunidade Ebenezer, onde a família morava

Nesta quarta-feira, o homem foi reconhecido na cidade e acabou levando uma sessão de espancamento de populares. A sessão de tortura só terminou com a chegada da polícia, que verificou que o suspeito já tinham um mandado de prisão em seu nome por estupro de vulnerável.

Ferido, ele chegou a ser levado para o Hospital Geral Raimunda Francisca Dineli para serem realizados os procedimentos médicos, e logo em seguida foi encaminhado para a 48a Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para serem realizados todos os procedimentos cabíveis. O elemento permanecerá preso e ficará aguardando Decisão Judicial.