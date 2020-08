Idosos são baleados após entrarem por engano em comunidade

Manaus/AM - Três idosos de 67, 70 e 78 anos foram baleados na noite dessa terça-feira (11), ao entrarem por engano na comunidade do Joquéi, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

As vítimas estavam em um carro e voltavam da casa de um parente quando se perderam e entraram no local. Imediatamente o veículo levou uma rajada de tiros, três deles atingiram as vítimas.

O homem 67 anos foi ferido no tórax, a a mulher de 70 no ombro e o homem de 78 anos foi baleado na coxa. A polícia foi acionada e os idosos foram encaminhados para um hospital próximo.

Os três permanecem internados, mas o quadro de saúde deles é estável. A polícia do Rio investiga o ataque.