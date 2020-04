Valor de compras no exterior com cartão de crédito têm mudanças

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Quem usa cartão de crédito em compras no exterior já deve ter sentido a diferença em relação taxa de câmbio que mudou para o dia da compra desde o início de março. Antes era usada a taxa do dia de fechamento da fatura, mas o Banco Central mudou o procedimento com a circular 3.918, no fim de 2019. Daniel Cavagnari, coordenador do curso de Gestão Financeira do Centro Universitário Internacional Uninter, explica que o objetivo da nova regra é dar maior previsibilidade nas compras feitas com cartão de crédito no exterior. “Antes, apenas no fechamento da fatura é que ocorria a conversão para a moeda americana. A questão é justamente a volatilidade e, agora, com a queda constante das bolsas, o sobe e desce da taxa de câmbio pode gerar surpresas mais desagradáveis ainda. É muito importante que os consumidores que tenham o hábito de comprar no exterior via cartão de crédito fiquem atentos ao custo gerado pela facilidade. Com a informação limitada até o dia seguinte, será mais fácil controlar e escolher o melhor momento da compra”, afirma. Cuidados com a fatura O consumidor, conforme o Uninter, deverá encontrar na fatura mensal os gastos individuais na moeda em que foram realizados, o valor equivalente em dólares e em reais e a taxa de conversão do dólar para o real. As instituições financeiras também são obrigadas a informar o histórico das taxas de conversão para que o consumidor possa comparar as taxas aplicadas no mercado.

Além de se atentar às taxas de câmbio, os consumidores devem observar que as compras no exterior com cartão de crédito têm incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), com alíquota de 6,38%. As compras em grandes volumes ou com valores superiores a US$ 50 possuem tributação exclusiva (60% ou mais), além da taxa compulsória dos Correios de R$ 15 para cada encomenda do exterior.

Veja o cálculo

Na prática, uma compra de US$ 10 sairia por R$ 66,59. Confira: dólar no dia seguinte com valor do câmbio em R$ 4,80 (informado pela operadora do cartão). US$ 10 x 4,80 = R$ 48,00 + R$ 3,06 (IOF) + R$ 0,53 (juros) = R$ 51,59. Quando chegar, mais R$ 15 para os Correios, totalizando R$ 66,59. Ficou 38,7% mais cara.