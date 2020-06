Funcionários de empresa que vendeu respiradores para hospitais e nunca entregou são presos na Bahia

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Uma operação da Polícia Civl denominada Ragnarok, prendeu na manhã dessa segunda-feira (1), três funcionários de uma empresa que teria vendido respiradores para o Consórcio Nordeste, na Bahia, mas nunca entregaram os equipamentos.

O grupo teria faturado mais de R$ 48 milhões com o golpe. Além dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão na Bahia, a polícia cumpre outros mandados ainda no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, o grupo é especializada nesse tipo de esquema e teria tentando aplicar o golpe em outros hospitais de campanha e até na Base do Exército em Brasília.

Na semana passada a empresa já havia tido os bens bloqueados. Na ocasião, a proprietária justificou que tudo foi apenas uma grande confusão. Ela alegou que comprou os respiradores da China, mas que os mesmos vieram com defeito e por isso, ela não entregou.

Afirmou ainda que ofereceu outros de origem brasileira para o Governo da Bahia, mas mesmo com a recusa da Secretaria de Saúde, ele não devolveu o dinheiro repassado.