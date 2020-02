Seis dias após morte de irmão, homem é executado com 4 tiros em Manaus

Manaus/AM - José Alberto de Souza Gonçalves, 22, foi assassinado com pelo menos quatro tiros na noite dessa terça-feira (25), no bairro Compensa, na Zona Oeste.

O homem é o mesmo que agrediu a equipe do Portal do Holanda durante uma transmissão ocorrida no último dia 20 de fevereiro. Na ocasião, o irmão José Henrique de Souza Gonçalves, conhecido como “Chupeta”, 20, dele havia sido executado.

Segundo a polícia, José chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital 28 de Agosto, mas morreu na unidade. A polícia trabalha na investigação do caso, mas até o momento ninguém foi preso.