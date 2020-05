Homem tem o corpo crivado a balas após ser perseguido em avenida de Manaus

Como a Covid-19 entrou no Amazonas e medidas para conter seu avanço

Manaus/AM - Um homem identificado como Carlos Thiago Brito do santos, de 31 anos foi brutalmente assassinado com diversos tiros pelo corpo na noite desta quinta-feira ( 7), na rua Senador José Esteves, no bairro da Compensa, na Zona Oeste da capital.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 23h, o homem vinha sendo seguido desde que caminhava pela Avenida Brasil, também no bairro da Compensa. Ao dobrar a rua Senador José Esteves, foi abordado por criminosos que desceram de um veículo e dispararam pelo menos 10 vezes contra a vítima, que não resistiu e morreu de imediato.

A Polícia Civil foi até o local e já iniciou investigação para descobrir causas e suspeitos do crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).