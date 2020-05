Homem morre ao ser baleado por grupo de assassinos em Manaus

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Manaus/AM - Um homem identificado como João Leno Cruz de Oliveira, 32 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira (19) quando caminhava pela Avenida Brasil, com a rua São João, no bairro da Compensa 2, Zona Oeste da capital.

Informações dão conta de quem o João caminhava em via pública quando foi surpreendido por quatro homens que estavam em duas motocicletas. Sem dar qualquer explicação para a violência, começaram a efetuar vários disparos, e abandonaram a vítima agonizando no local.

Pessoas que passam na hora do local prestaram socorro e a João foi levado para um SPA Joventina Dias. Ele recebeu atendimento médico e quando seria transferido para outra unidade de saúde, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Funcionários do hospital informaram que a vítima foi atingida com 2 tiros, sendo 1 na cabeça e 1 no tórax.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.