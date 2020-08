Homem assassinado em rip-rap de Manaus é ex-presidiário, revela mãe

Manaus/AM - Denney Nunes Marinho, 38, assassinado nessa segunda-feira (3), era ex-presidiário. Segundo a mãe, Alcicleide Brasil que foi quem o criou, o homem era usuário de drogas e já tinha tentado abandonar o vício várias vezes.

Ela conta que atualmente, Marinho trabalhava como vendedor de frutas e que estava frequentando uma igreja, mas tinha recaídas constantes. Dona Alcicleide, conta que por conta do vício, Denney foi parar na cadeia. Ele cometeu um roubo na cidade de Macapá e passou um período na prisão por isso.

No último dia 2 de dezembro ele foi colocado em liberdade e voltou para Manaus. Ela explica que ajudava como podia e que chegou a dar um terreno para o neto na estrada, para que ele construísse uma casa, mas ele nunca iniciou a obra.

Ela acredita que a execução tem relação com o tráfico, mas não faz ideia de quem seria o autor do crime. A polícia colhe pistas na cena do crime, na tentativa de encontrar os culpados.