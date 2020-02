Em Manaus, homem é preso suspeito de tentar sequestrar criança em plena luz do dia

Manaus/AM - Um homem foi preso na manhã desse sábado (15), suspeito de tentar sequestrar uma criança no bairro Compensa 2, na Zona Oeste. O suspeito foi preso em uma motocicleta, na avenida Oscar Borel.

A Polícia Militar relata que por volta das 10h, começou a receber várias ligações informando que um motociclista desconhecido estaria rondando as ruas do bairro, tentando raptar menores.

Os denunciantes informaram as características do veículo e as vestimentas do homem, que foi localizado minutos depois em trecho de feira da avenida. Enquanto era revistado, uma criança que teria sido vítima do acusado chegou acompanhada do pai e o reconheceu como autor do crime.

Ela contou ao pai que estava transitando na rua e de repente foi abordada pelo suspeito. Ele teria lhe oferecido dinheiro para que ela subisse na moto e fosse embora com ele. Mesmo com a recusa da criança, o acusado teria insistido, mas populares impediram a ação.

Com a denúncia, o pai, a vítima e o infrator foram encaminhados a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde caso seguirá em investigação. Por hora, o homem permanece detido e novas possíveis vítimas podem se dirigir a delegacia para registrar boletim de ocorrência.