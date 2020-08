Em domingo sangrento, homem é crivado de balas na Compensa

Manaus/AM - Um jovem de 23 anos, identificado como Warleson Gomes Barbosa, foi crivado de balas, neste domingo (09), no Beco Pantanal, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, Warleson morava no bairro e trabalhava em um mercadinho. No momento do crime, ele estava no beco quando foi atingido por 8 disparos de arma de fogo. Sendo 4 na cabeça, 2 no pescoço e 2 no tórax. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os suspeitos chegaram e saíram a pé e ainda não foram identificados.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e trabalha com a suspeita que o caso seja uma retaliação por parte do tráfico de drogas da área. Testemunhas relataram que Warleson interveio na morte de um amigo há alguns dias, o que pode ter motivado o crime.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Foto: Portal do Holanda/Caio Guarlotte