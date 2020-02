Chef apontado como companheiro secreto de Gugu foi filmado no velório do apresentador

O chef de cozinha Thiago Salvatico, que foi apontado pelo jornalista Leo Dias como companheiro de Gugu Liberato, foi fotografado e filmado no velório do apresentador, que aconteceu no final de novembro de 2019, na Alesp, em São Paulo. A imagem, transmitida ao vivo pela Record no dia do velório, foi resgatada pelo site Aqui Tem Fofoca.

Depois da notícia publicada por Leo Dias, Thiago excluiu suas redes sociais que continuam duas fotos lamentando a morte de Gugu Liberato. "Eternos serão nossos laços, Toninho. Descanse em paz @guguliberato #guguliberato #gugu” e “Sem palavras #guguliberato”, havia escrito ele.

A assessoria de Gugu se pronunciou sobre o assunto, negando que Gugu teria um companheiro. Confira aqui na íntegra.

A viúva do apresentador, Rose Miriam Di Matteo, também se pronunciou afirmando que iria processar quem afirmasse que Gugu era homossexual.