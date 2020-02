Por que você não deve lavar os ovos antes de cozinhá-los

Os ovos produzidos comercialmente não devem ser lavados antes de serem cozidos, neste caso, de acordo com a Reader's Digest, existe um regulamento que exigem a lavagem dos ovos, e após o procedimento é aplicado uma película de óleo mineral comestível para impedir que as bactérias penetrem e contaminem o alimento.

A ação de lavar o alimento pode retirar essa camada e facilitar a proliferação de bactérias.

No caso dos ovos de galinha caipira, ele podem ser lavados antes do consumo, com água corrente e depois deixar de molho em uma solução de água com hipoclorito por 20 minutos, retirar e jogar mais água corrente.