Pintinho triturado? Saiba como são produzidos os nuggets

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Muitas crianças adoram nuggets, aqueles pedacinhos de frango empanados que vem até com personagens infantis estampado nas embalagens. Mas, além da versão industrializada possuir níveis consideráveis de gorduras e sódio, a forma de preparo do produto pode deixar muitos desavisados de cabelo em pé.

Segundo a revista Galileu, no produto final, ele corresponde a cerca de 50% do empanado. Mas e o resto, é feito de quê? Anote aí: pele de frango e/ou outras gorduras, proteínas vegetais, amido de milho ou farinhas e goma. No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento exige que os nuggets sejam compostos de no mínimo 10% de proteína e de no máximo 30% de carboidratos.



Tudo começa com a carne e a pele do frango sendo moídos. Normalmente é usado o peito para que o alimento fique mais branquinho. Mas nem sempre a pele é a única gordura utilizada. Como não diria Bela Gil, ela pode ser substituída por óleo vegetal ou toucinho suíno. Depois de triturados, os ingredientes formam uma massa que é moldada naquele formato tradicional. Nessa fase, o produto deve estar bem gelado para que a forma seja mantida na segunda etapa do processo.