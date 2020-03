Revoltado, líder do PCC Marcola deflagra greve de fome em presídios

Um 'tac' para a Umanizzare

Manaus/AM - O líder do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola se uniu a outros companheiros de facção e deflagrou uma greve de fome para protestar contra as condições precárias de alimentação e falta de atendimento médico nos presídios do Distrito Federal.

Segundo os detentos, eles estariam recebendo comida estragada e até com lesmas nas unidades. Eles também alegam que estão sem atendimento médico e por isso, estariam adoecendo nas celas.

Entre as reclamações está ainda o fato e Marcola está preso no Distrito Federal. Os companheiros são contra a permanência dela no local.