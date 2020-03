Acusadas de racismo, quatro jornalistas são demitidas da TV Record, diz colunista

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Acusadas de racismo, quatro jornalistas da TV Record, em Brasília foram demitidas da emissora nesta segunda-feira (09), após vazar conversas com teor racista em um grupo de whatsapp em que elas faziam parte, de acordo com o colunista Léo Dias.

No grupo, as profissionais comentavam, de forma pejorativa, sobre a aparência de colegas negros da redação. Uma das repórteres comparou os lábios da vítima com ânus e outra chama uma colega negra de "Patolino", o pato preto da animação "Looney Tunes".

Ainda de acordo com o colunista, a polêmica repercutiu e as quatro tiveram que ser demitidas, inclusive, uma delas não fazia comentários, mas acabou sendo punida por integrar o grupo.