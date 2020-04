Ao desabafar durante live de Jorge & Mateus, jovem viraliza nas redes sociais: 'Volta, Thais'

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

A live da dupla Jorge e Mateus deu o que falar na noite deste sábado (05). Um fã que acompanhava o show fez um desabafo no chat do Youtube e acabou viralizando nas redes sociais.

De forma inusitada, um jovem ouviu as músicas de sofrência e pediu para voltar com a ex-namorada. O detalhe é que ele mencionou o sofá que os dois compraram juntos nas Casas Bahia.

"Thais, eu sei que você está com ele neste momento vendo a live (do Jorge e Mateus). Porém, estou aqui no sofá sozinho. Volta. Volta para o sofá que a gente comprou juntos nas Casas Bahia", aclamou ele.

O pedido do rapaz quebrou a internet e vários tuiteiros tentaram ajudar o rapaz e lançaram a campanha "Volta, Thaís". Os internautas abusaram da criatividade e deixaram vários comentários de apoio. "Volta, Thais. Ajuda o cara a quitar o carnê", disse um deles. "Compraram até sofá juntos, nas casas Bahia. Ah não! Volta, Thais", escreveu outro.