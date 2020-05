Roberta Miranda surpreende ao falar sobre tamanho do pênis de Whindersson Nunes

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Whindersson Nunes deu o que falar ao postar uma foto nu no Twitter e o que chamou a atenção foi um comentário da cantora Roberta Miranda.

“Até a bunda do Whindersson é durinha e a minha parece uma gelatina”, comentou o perfil Irmã Zuleide no Twitter. Roberta comentou no post: “É!!! Mas dizem que o piu piu é pitico!!kkk”, comentou.

Rapidamente, prints com o comentário da cantora repercutiu nas redes sociais. Logo depois ela disse: “Ele é um querido, galera! E muito lindo, mas…”, disse com o emoji de risos.