Em vídeo, Felipe Titto se desculpa por comentário racista: 'Tenho amigos negros'

O ator Felipe Titto, 33, foi acusado de racismo por internautas ao falar que o cabelo crespo de um homem serviria como criado-mudo. O caso aconteceu em 2019, mas só agora veio à tona.

"Mandei uma mensagem pra ele no particular, falei com várias outras pessoas e tô aqui fazendo esse vídeo, primeiro pra pedir perdão pra ele, se ele se sentiu ofendido", desabafou o ator em um vídeo publicado em suas redes sociais.

"Todo mundo que me conhece sabe [...] que eu tô longe de ser racista. Mas mesmo assim, estou passando aqui pra dizer que na grande maioria das vezes, você não é racista, mas você reproduz piadas racistas, mesmo que involuntariamente, e acaba agindo de forma racista", complementou.

Titto ainda que tem vários amigos negros e, que por isso, jamais teria a intenção de ser preconceituoso com alguém.