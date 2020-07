Cometa Neowise poderá ser visto no Brasil nesta semana

Investigações complicam governo do Amazonas

O cometa Neowise poderá ser visto a olho nu no Brasil nesta semana. Ele foi descoberto pela Nasa em março.

O fenômeno ficará mais visível, nesta segunda-feira (20), para os estados mais ao norte do país. Já os moradores de São Paulo, Rio e Espírito Santo poderão ver o cometa com maior nitidez na quarta-feira (22). Quem está no Sul poderá ver por volta do dia 26.

A próxima passa do cometa pela Terra será daqui a 6.800 anos.