Jatobá fortalece imunidade e combate vírus e bactérias

O aparecimento de doenças que raras vem surpreendendo os médicos e despertam a atenção para a importância de se fortalecer o sistema imunológico que garante as defesas necessárias contra vírus e bactérias.

É uma planta que ocorre em várias regiões do Brasil, o Jatobá, pode ajudar no fortalecimento do sistema imunológico, de acordo com pesquisas divulgadas nos meios científicos.

Há registro da eficiência desta planta no tratamento de infecções causadas por fungos, tais como pé de atleta e fungos nas unhas. E também no tratamento de problemas das articulações, pois tem ação anti-inflamatória.

Além destes, o Jatobá protege o fígado, o estômago e é eficaz na redução do açúcar no sangue.