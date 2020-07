Truque com cotonete para se livrar das olheiras; veja

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

As manchas na região dos olhos tira o sossego de qualquer pessoa que tenta esconder as noites mal dormidas. Não importa se as olheiras são em tons mais escuros ou azulados, o inchaço nos olhos incomoda e o site UOL aproveita para revelar um truque bem fácil que pode ajudar a minimizar o problema.

Ainda segundo o site, as olheiras azuladas são o resultado dos vasos sanguíneos dilatados e a razão mais comum é o cansaço. Já as de coloração castanha estão relacionadas com a superprodução de melanina e referem-se à genética, exposição ao sol ou até o ato de esfregar os olhos constantemente. Para melhorar as olheiras, é necessário ter apenas cotonetes.

Confira;

Coloque água em alguns cotonetes e leve-os ao congelador dentro de um saco plástico. Quando estiver com olheiras ou olhos inchados, aplique sobre a área afetada.