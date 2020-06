Polícia Civil realiza ação para combater o desmanche clandestino de veículos em Manaus

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Manaus/AM - Na sexta-feira (05, por volta das 9h, as equipes de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), sob o comando do delegado Cícero Túlio, titular da especializada, e com o apoio do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), realizaram uma ação de fiscalização nas oficinas que compram veículos de sucatas. A ação ocorreu nos bairros do Alvorada e Planalto, localizados na zona centro-oeste da capital.

Segundo o delegado Cícero, a fiscalização visa reprimir a compra e, consequentemente, desmanche de veículos com restrições de roubos ou furtos e deverão permanecer durante os próximos meses, pois faz parte do calendário de ações policiais da Derfv.

“Ao todo, cinco estabelecimentos foram vistoriados, nenhuma pessoa foi presa, mas alguns objetos foram apreendidos para análise pericial. Durante o curso do ano, já houve outros trabalhos de fiscalização e vai continuar de forma reiterada, visando reprimir a atuação de desmanches clandestinos”, explicou Túlio.