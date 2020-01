Seguidor pede e Pabllo Vittar canta hit de Anitta

​

Pabllo Vittar aproveitou para interagir com os fãs neste domingo (19) e apareceu no Instagram para responder as perguntas dos seus seguidores.

Usando a ferramenta de caixa de perguntas nos stories, Pabllo disse para os fãs que lhe pedissem uma música, e nisso, ela cantaria, caso soubesse. Um dos seguidores pediu por “Combatchy”, hit de sucesso de Anitta em parceria com Luiza Sonza, MC Rebecca e Lexa. De forma bem inusitada, a drag queen cantou a música.

Veja o vídeo