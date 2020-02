Integrantes do CV gravaram execução de pedreiro na Compensa; veja vídeo

Manaus/AM - O pedreiro Wallemberg Vieira Bello, 31, o “Aldrim”, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (13), na rua Natal, beco da Paz, no bairro da Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia civil, o homem foi assassinado com mais de 20 tiros. A mãe da vítima, Francisca das Chagas Garcia Vieira, 55, contou que o filho tinha passagem pela polícia, mas que estava pagando na justiça.“Meu filho estava trabalhando de pedreiro para mim. Ele tinha o vicio de drogas dele, desde os 12 anos de idade, mas não tinha divididas com ninguém. Ele estava no hora erra e no momento errado”, comentou.

O corpo de Wallemberg foi removido ao Instituto Médico Legal. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.