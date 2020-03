Grupo tenta fugir da PM em carro com adolescentes sequestrados e drogas do CV em Manaus

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Manaus/AM - Um grupo foi preso no fim da tarde deste sábado (14), na rua Kumasi, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia militar, a equipe recebeu denúncia via CIOPS que um veículo modelo Gol de cor vermelha e com 5 indivíduos dentro, teriam sequestrado um casal na avenida Nepal. durante patrulhamento, ao avistar um carro com as fundadas suspeitas, deu ordem de parada e o mesmo empreendeu fuga. Foi realizado acompanhamento e o carro foi alcançado na rua Kumasi, no Nova Cidade. Na abordagem foi encontrado entorpecentes, dois foragidos da justiça e dois menores de idade em estado de choque, que alegaram terem sido vítimas de sequestro.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão nos suspeitos e apresentados no 6°DIP para os devidos procedimentos jurídicos.