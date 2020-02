Após 'salve' do Comando Vermelho, atiradores tocam terror em Manaus e três são baleados

Manaus/AM - Três pessoas foram baleadas, entre elas uma adolescentes de 13 anos, após ocupantes de um veículo modelo Fiat Siena saírem efetuando vários disparos em três ruas do bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, os baleados foram Alice Alves de Souza, de 13 anos, ferida com um tiro na perna; Vinicius dos Santos, 22 anos, tiro na perna; e Osvaldo Araújo Lopes, de 23 anos, que teve perfurações de arma de fogo nas nádegas e no ombro. As vítimas foram levadas para um Serviço de Pronto Atendimento da capital e segundo funcionários do local, não correm risco de morte.

O caso aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (11), nas ruas São José, rua 21 de junho e travessa São José. Moradores do local acreditam que o crime tenha ligação com uma mensagem supostamente feita por integrantes da facção Comando Vermelho (CV), relatando que alguns membros da facção Família do Norte (FDN) deveriam ser executados, entre eles, o narcotraficante Zé Roberto, apontado como o chefe do grupo criminoso.

A polícia não confirma a informação. O caso foi registrado na Central de flagrantes que atende a Zona Oeste.