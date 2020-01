Feriados em dias úteis podem causar prejuízos este ano

Os feriados deste ano devem causar prejuízos estimados em R$ 19,6 bilhões para o comércio nacional, com os feriados em dias úteis, uma perda de 12% a mais do que em 2019, que ficou em torno de R$ 17, 4 bilhões, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira (17) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com a Agência Brasil, a principal fonte dos prejuízos se dá pela folha de pagamento, isso porque as horas extras devem ser pagas aos funcionários. O único feriado que não compromete o setor é o dia da Proclamação da República, no dia 15 de novembro, já que cai no domingo.

Ainda de acordo com a publicação, cada feriado diminui no rendimento médio de 8,4% do comércio e isso inclui o varejo e atacado.