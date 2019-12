Em Manaus, suspeito de matar 'Zeca Urubu' joga culpa no irmão: 'Ele se doeu e foi atrás dele'

Manaus/AM - A polícia apresentou na manhã dessa segunda-feira (23), Lucas Matheus Rabelo Pinheiro, 18 e Patrick da Silva Pinheiro, 27, suspeitos de assassinar Dielton Souza da Costa, 29, mais conhecido como “Zeca Urubu”, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte.

O delegado Paulo Martins revelou detalhes do crime, e disse que Patrick estava bebendo com a vítima minutos antes do crime, em um bar na av. Cristã. Os dois já teriam brigado há alguns dias e na ocasião, Dielton deu uma surra em Patrick.

O homem contou da agressão ao irmão Lucas, que revoltado, teria decidido se vingar. Ele foi ao bar, esperou Zeca Urubu sair e o seguiu até uma rua onde o assassinou a facadas.

Após o crime, Lucas foi para casa como se nada tivesse acontecido, mas foi denunciado pelo próprio pai que levou os policiais foi endereço. Patrick que ainda estava no bar quando foi preso. Ele ainda tentou fugir, mas acabou preso

Para a polícia, o homicídio foi planejado e Patrick teria sido o responsável por atrair Dielton ao bar. Ele nega, e coloca a culpa no irmão afirmando que ele fez tudo sozinho. Lucas por sua vez, se recusa a falar.

Patrick já tem passagem por roubo majorado e faz uso de tornozeleira eletrônica. Os dois devem responder agora pela morte de Zeca Urubu.