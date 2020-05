Jovem perseguido e encurralado em Manaus foi executado com 17 tiros

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

Manaus/AM - O Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC), informou que um jovem assassinado na rua Shalom, do bairro Colônia Santo Antônio, na noite deste sábado (9) foi atingido com 17 tiros à queima roupa por assassinos ainda não identificados.



Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 21h30. O homem, levado para o Instituto Médico Legal (IML) sem qualquer documento que pudesse identificá-lo, já estava sendo perseguido pelas ruas do bairro quando foi abordado pelos criminosos, e teve o corpo crivado a balas.



De acordo com a perícia, haviam perfurações de arma de fogo pelo corpo todo, sendo 6 tiros nas costas, 4 nos braços, 5 no peito e 3 na cabeça.



Após ir até a cena do crime, os policiais já iniciaram a investigação para saber quem foram os executores da morte do homem, que aguarda reconhecimento de familiares na pedra do IML.