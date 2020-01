Um colombiano de 28 anos foi preso nesta sexta-feira (28) no Porto de Manaus, no Centro da cidade. Com o suspeito foram encontrados 40kg de cocaína em uma embarcação.

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu após denúncia anônima. Os entorpecentes vieram do município de Tabatinga.

Ainda segundo a polícia, o suspeito não possui passagem pela polícia. O homem foi encaminhado até a delegacia para os procedimentos cabíveis.