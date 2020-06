Peruano é preso após matar colombiano a facadas no Amazonas

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Manaus/AM - Um peruano de 43 anos, foi preso na quarta-feira (17), por matar um colombiano de 41 anos no município de Tabatinga. A prisão do peruano ocorreu na rua Marechal Rondon, situada no bairro Don Pedro 1, no município.

De acordo com a polícia, o colombiano foi morto com vários golpes de arma branca. Ele ainda foi socorrido pelo corpo de Bombeiros e levada para uma unidade de saúde na cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O peruano também foi levado para a mesma unidade de saúde que a vítima, pois chegou a ser agredido por populares assim que feriu o colombiano. Ele foi preso e levado para à 4• Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC).