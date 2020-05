Motoqueiro é socorrido em estado grave após acidente com carro em Manaus

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM – Um motoqueiro ficou em estado grave após colidir com um carro, na noite deste domingo (17), na avenida Ipase, no bairro Compensa, zona Oeste da capital.

De acordo com informações preliminares da polícia, o motoqueiro seguia no sentido bairro-centro, quando se chocou com um carro modelo Voyage. Ainda segundo a PM, testemunhas disseram que o condutor do veículo tentou fazer um retorno na via, mas a informação só será confirmada após perícia.

O motoqueiro foi levado em estado grave pelo Samu para um hospital de Manaus. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do condutor do veículo.