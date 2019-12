Comer maçã faz bem à saúde; Descubra os benefícios

A maçã é uma fruta de origem asiática, saborosa e prática de carregar, ela possui nutrientes importantes que estimulam o corpo a prevenir doenças. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition afirma que o consumo de duas maçãs inteiras pode ajudar a reduzir o nível de colesterol e os riscos de doenças do coração.

Além disso, de acordo com o site UOL, a ingestão de maçãs pode ajudar a ter uma vida longe de doenças, pois tanto a polpa quanto a casca da fruta são ricas em vitaminas C, sais minerais como cálcio, fósforo e potássio, além de fibras e um poderoso antioxidante. Confira os benefícios

1. Melhora a função cerebral

Comer maçã também faz bem para o cérebro. A quercetina é um antioxidante que ajuda a reduzir a morte celular causada pela oxidação e inflamação dos neurônios. Além disso, possui vitaminas do complexo B, vitamina C e ácido fosfórico, o que protege o sistema nervoso.

2. É boa para o coração

Quem consome maçã tem menos riscos de ter problemas cardiovasculares. Isso acontece porque a fruta contém fibras solúveis, que reduzem os níveis de colesterol no sangue.

3. Diminui o risco de diabetes

Acredita-se que os polifenóis presentes nas frutas previnam danos nos tecidos das células beta do pâncreas. Elas produzem insulina no corpo.

4. Afasta a prisão de ventre

Consumir bastante fibra é um método simples que alivia a constipação.

5. Previne o câncer

A revista científica Public Health Nutrition divulgou o estudo de um grupo de cientistas da Universidade de Perúgia, na Itália, comprovando que as pessoas que consumiam uma maçã por dia tinham menos riscos de desenvolver diversos tipos de cânceres. Para chegar a essa conclusão, os estudiosos avaliaram 40 pesquisas e notaram que a maçã diminui o risco de câncer de pulmão, intestino, boca, sistema digestivo e até mesmo de câncer de mama.