Larissa Manoela faz desabafo após receber críticas por coleção de bonecas

Larissa Manoela desabafou no Twitter após ser alvo de críticas ao mostrar sua coleção de bonecas. A atriz compartilhou uma foto do novo enxoval de cama, mostrando os brinquedos expostos na parte de cima, e virou assunto.

A maioria dos internautas considerou ser ‘infantil demais’ para a artista de 19 anos. "O povo implica até com a minha coleção de bonecas que está no meu quarto?? É sério isso, Brasil?? Eu hein, deixem minhas bonecas em paz decorando meu quarto”, escreveu a atriz.

E continuou o desabafo: "Acho que está mais do que nítido para todo mundo que sou fã da Disney, de bonecas e afins. Lamentável o mundo estar do jeito que está, passando por tudo isso e tendo gente se preocupando com as minhas bonecas”.