Terremotos atingem a Colômbia nesta terça-feira

O Serviço Geológico Colombiano registrou nesta terça-feira (24) dois tremores no País. Um terremoto de magnitude 6,2 foi sentido na tarde de hoje e logo após uma réplica foi registrada de magnitude 5,8. De acordo com informação do site de notícias da Globo, o epicentro do terremoto estava a 150 quilômetros da capital colombiana, Bogotá.

Apesar da magnitude ser considerada alta, o epicentro do terremoto estava numa profundidade inferior a 30 quilômetros, considerada superficial. Diversas cidades sentiram os tremores, além de Bogotá, há relatos em Santa Marta e Pereira.

Não há informações sobre mortos ou feridos. Apenas por precaução uma rodovia foi fechada e o Aeroporto Internacional El Dorado, de Bogotá, está com as operações restritas, conforme informação do jornal “El Tiempo”.