Meia tonelada de drogas é apreendida em área de mata no Amazonas

Manaus/AM - Meia tonelada de drogas possivelmente vindas da Colômbia foram apreendidas nesta semana, no município de Japurá, interior do Amazonas.

Segundo a polícia civil, a ação contou com o apoio do Grupo Fera, o COE da 59ª DIP e da Marinha Nacional da Colômbia. Segundo o Denarc, após investigações com informações cedidas pela Marinha da Colômbia, a operação iniciou no dia 5 e terminou no dia 7 de janeiro deste ano.

As drogas foram encontradas em uma área de mata fechada e foram levados para Manaus para a realização de perícia técnica.