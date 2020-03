Colômbia decide barrar entrada de cidadãos do próprio país para conter coronavírus

Brasil acorda da hipnose do falso mito

O governo da Colômbia anunciou nesta quinta-feira (19) que proibirá o ingresso de qualquer pessoa que chegue do exterior, sejam elas cidadãos colombianos ou estrangeiros. A medida entra em vigor a partir de 23 de março, com validade inicial de 30 dias, podendo ser estendida. O presidente Iván Duque informou também que suspendeu a entrada de voos internacionais.

Em meio à pandemia de coronavírus, muitos países estão fechando suas fronteiras para estrangeiros, mas a decisão de fechar as portas para seus próprios cidadãos que estejam voltando de viagem chamou atenção no país que faz fronteira com o estado do Amazonas.

Ainda segundo o presidente colombiano, a medida foi tomada porque algumas pessoas que chegavam do exterior não cumpriam as diretrizes iniciais de isolamento por 14 dias: "não podemos pôr toda a institucionalidade atrás de quem tem este comportamento”, afirmou.