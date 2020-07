Drogas de ‘coronel’ avaliadas em R$ 2 milhões são apreendidas em haras de Manaus

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Manaus/AM - Cerca de 70kg de drogas, divididos entre cocaína pura e paste a base de cocaína, avaliadas em R$ 2 milhões foram apreendidas na tarde desta quarta-feira (1º), em um haras localizado no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia civil, um homem identificado apenas como Coronel, que estava guardando as drogas, conseguiu fugir. Ainda de acordo com a polícia, ele se feriu durante a fuga.

A polícia afirma que as investigações vão continuar para identificar os donos da droga e o Coronel, para prendê-los.