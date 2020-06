Mulher Melão compra cobertura duplex de R$ 1 milhão no Rio

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

Uma cobertura duplex de cerca de R$ 1 milhão e 140m², no Parque Olímpico, zona Oeste do Rio de Janeiro, agora tem dona. Renata Frisson, a Mulher Melão, acaba de adquirir o imóvel de luxo, que conta com dois quartos, uma suíte, closet, cozinha, sala e terraço com banheira de hidromassagem.

Dona de uma casa no Sul, onde ela é nascida, Melão conta: "Aqui no Rio é o primeiro que eu compro, juntei dinheiro e fiz investimento que me viabilizou para a compra. Já fazia um tempo que eu queria comprar um apartamento aqui no Rio e vi esse e me apaixonei. O terraço que me deixou louca porque amo pegar sol e já estou de olho no verão", disse ao Uol.

Apesar das compras e de ainda contratar um arquiteto para "dar a sua cara" para o ambiente, ela também sofreu um impacto nas finanças devido à crise gerada pela pandemia. "A quarentena está difícil para todo mundo e para mim não está sendo diferente, minha renda caiu muito porque vivo fazendo shows. Quero logo a vacina disso para podermos ficar em paz", afirmou.

Também nesta terça-feira (2), Melão postou um vídeo dirigindo sua BMW: "Chegando aqui na BMW para colocar o carrinho em manutenção".