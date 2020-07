CNN Brasil demite Leandro Narloch após comentários homofóbicos ao vivo

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Leandro Narloch foi demitido nesta sexta-feira (10) pela CNN Brasil, dois dias depois de dizer que a decisão do Supremo Tribunal Federal que liberou a doação de sangue por homossexuais "é pequena" e que "gays têm uma chance muito maior de ter Aids". Veja aqui.

A fala foi criticada na internet por reforçar ideias preconceituosas e na ocasião, os colegas Marcela Rahal e Phelipe Siani ficaram até sem reação.

Segundo a coluna NaTelinha, do Uol, a CNN resolveu demiti-lo após ser pressionada pela forte crítica de internautas. A emissora também não quis passar a imagem de que compactua com as declarações do jornalista.

"A CNN Brasil comunica que decidiu rescindir o contrato do jornalista e escritor Leandro Narloch. A empresa agradece pelos serviços prestados no período em que ele fez parte de nossa equipe de analistas e deseja sucesso no seguimento de sua carreira", informou em nota.