Monalisa Perrone dá ‘corte’ em governador do Rio ao vivo na CNN Brasil

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

A jornalista Monalisa Perrone deu um ‘corte’ no governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, durante entrevista ao vivo na CNN Brasil.

Witzel, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal nessa terça (26), não respondeu a uma pergunta e optou por repetir seu pronunciamento. Monalista, então, interrompeu.

Monalisa Perrone dando mais uma sapatada ao vivaço na CNN Brasil pic.twitter.com/4JG2dkZhfF — Gabriel Perline (@GabPerline) May 26, 2020

“Preciso interromper o senhor, com toda a educação. Nós ouvimos o pronunciamento que o senhor fez hoje, a ideia aqui é que nós conversemos. Então, se o senhor puder fazer a gentileza de ouvir nossas perguntas e fazer as suas respostas com o tempo que for necessário, aí sim, isso é uma entrevista. O pronunciamento nós já tivemos”, disse.

Witzel ficou sem graça, mas respeito o pedido da jornalista. Ao fim da entrevista, Monalisa justificou o ‘corte’ no governador: “Durante o dia inteiro, o governador Wilson Witzel tinha dado apenas um pronunciamento. Aqui na CNN, o que teve foi entrevista. É assim que a gente trabalha. Perguntas são feitas a todos os interlocutores e, se eles tiverem a delicadeza, a elegância e a ética de nos ouvir, as respostas serão dadas”, finalizou.