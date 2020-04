Gabriela Prioli ganha programa em horário nobre após pedir demissão da CNN, revela Leo Dias

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Depois de se posicionar via redes sociais pedindo sua demissão da CNN Brasil, por ter se sentido desrespeitada durante um debate na emissora que acaba de estrear, a comentarista Gabriela Prioli será promovida e ganhará um programa em horário nobre, informou o colunista Leo Dias.

O novo projeto estaria voltado para análise das notícias do dia e deve ser exibido antes do programa de William Waack, no turno da noite. A CNN Brasil estaria elaborando o novo projeto em sigilo, e só deverá anunciá-lo nos próximos dias.

No debate em questão, ela foi constantemente interrompida pelos colegas Reinaldo Gottino (que deveria ser o mediador) e Tomé Abduch.

A CNN Brasil divulgou um comunicado informando que o quadro do programa "Novo Dia" teria novos debatedores, os advogados Gisele Soares e Thiago Anastácio, e publicou um pedido de desculpas de Reinaldo Gottino a Gabriela: "Eu me excedi", justificou ele.

Gabriela é mestre em Direito Penal pela USP e professora na pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de especialista em política de drogas. Os vídeos de debates anteriores de Gabi viralizaram nas redes sociais, com internautas aplaudindo suas falas.

