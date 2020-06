Em estreia de Evaristo Costa, CNN apanha da GloboNews em audiência

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

A estreia de Evaristo Costa na CNN Brasil não foi como esperada. O programa "Séries Originais", veiculado das 19h às 21h30 (horário de Brasília) do domingo à noite, apanhou em audiência da GloboNews.

Enquanto a CNN Brasil tinha 56.229 telespectadores em média por minuto no Painel Nacional de Televisão, a GloboNews tinha mais que o triplo: 180.432 pessoas.

Segundo Ricardo Feltrin, do Uol, a queda na audiência na estreia do ex-Globo pode ser explicada por conta dos temas escolhidos o especial, sem muito apelo. Além de falar sobre a crise do coronavírus e o colapso que a doença causa no sistema de saúde pública do Rio, o "Séries Originais" exibiu um documentário sobre a família Bush.

Ao mesmo tempo, a GloboNews exibia os assuntos daquele momento: os protestos antirracismo nos Estados Unidos, conquistando o triplo de audiência da concorrente.