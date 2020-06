Após rumores de romance com Vitão, Luísa Sonza se explica ao lançar clipe picante

Cumplicidade com o mal

VITÃO E LUISA SONZA SAIBAM QUE VOCÊS SERVIRAM MUITO BOM A GENTE AQUI VIU? #flores pic.twitter.com/Z51mvxFXxU — giulia (@proudvitao) June 12, 2020

A cantora Luísa Sonza usou as redes sociais no fim da noite desta quinta-feira (11) para explicar que o suposto rumor de romance com o cantor Vitão, não passava de uma parceria em um feat.

" ERA MÚSICA CARAI HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAG", postou a loira em seu Twitter. Já o cantor, que já fez parcerias musicais com Anitta e outros artistas, twittou: "Pegadinha do malandru", mostrando que tudo não passou de marketing.

Vitão e Sonza tinham marcado um ao outro em seus perfis na rede social antes de divulgar o clipe de 'Flores', onde ambos aparecem em imagens picantes, indo de encontro a letra da música.

Alguns internautas, ainda não acreditam que tudo não passou de uma forma de divulgar o trabalho e inclusive, chegaram a ofender Vitão na rede social: "Comedor de casadas".