Whindersson desaparece da internet após clipe picante de Luísa Sonza com Vitão

Whindersson Nunes tomou um "chá de sumiço" na internet nesta sexta-feira (12), coincidentemente após Luísa Sonza lançar, ao lado de Vitão, um clipe que deu muuuuito o que falar. Em "Flores", a cantora rebola de lingerie, e esfrega o "popotão" em cima do cantor.

A única publicação feita pelo humorista foi um comentário desconexo pela manhã no Twitter: "Tá legal quem passou meu numero pra Andressa Urach?". E desde então, mais nenhum "pio", nem no Instagram, onde ele costuma postar vários Stories por dia.

Whindersson e Luísa demonstraram carinho um pelo outro nas redes sociais mesmo após a separação. Um exemplo foi nesta semana, quando Luísa mostrou fotos da sua nova mansão nesta semana, e Whindersson comentou: "Boss do c******" (patroa do c*****). Luísa respondeu com emojis de riso e disse ao ex: "te amo".

Apesar do "sumiço" de Whindersson, o comediante recebeu inúmeros comentários sobre o assunto e até foi marcado incontáveis vezes no clipe de "Flores", nas redes sociais.