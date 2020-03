Katy Perry divulga novo clipe e detalhe chama atenção dos fãs

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Katy Perry deixou os fãs enlouquecidos ao divulgar o teaser de seu novo clipe "Never Worn White", no Instagram, nesta quarta-feira (04). Em um vídeo de apenas 5 segundos, é possível ver a cantora usando um vestido branco e segurando a barriga como se estivesse grávida.

Em outra rede social da cantora, no twitter, o mesmo vídeo já possui mais de 15 mil compartilhamentos e 61 mil curtidas. Os fãs ficaram eufóricos com a possível gravidez da artista, que até então, ela não havia confirmado.

Momentos depois, Katy Perry realizou uma live no Instagram onde compartilhou com os seguidores a novidade: ela está com 6 meses de gestação. Mais uma vez, os fãs da diva pop se animaram com a notícia.

A cantora deve casar com o ator Orlando Bloom ainda este ano e o clipe completo do novo hit foi divulgado durante a madrugada desta quinta-feira (05).

O nome da artista é o assunto mais comentado no Twitter.