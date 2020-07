Clínica é furtada durante madrugada em Manaus e câmeras registram tudo

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Furto em clínica part1 - Manaus pic.twitter.com/aGrzeruYwk — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 29, 2020

Manaus/AM - Uma clínica de Saúde foi invadida na madrugada desta segunda-feira (27), no bairro Praça 14, zona Sul da capital. Câmeras de segurança do local captaram a ação do suspeito.

Nas imagens o suspeito aparece vasculhando todo o local. Ele tenta roubar uma televisão, mas sem sucesso. De acordo com a proprietária, uma impressora e uma quantia de R$ 50 foram levados.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).