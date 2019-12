Cléo exibe corpo com dobrinhas e internautas comentam: perdeu o bom senso

Cléo Pires fez a temperatura aumentar ainda mais neste sábado (28) aos postar cliques sensuais durante um banho de piscina. "Noites de verão”, colocou na legenda, mostrando todas suas curvas.

Cleo, já assumiu ter ganhado uns quilos e disse não estar nada preocupada em sacrificar sua saúde. Nas fotos publicadas em sua conta no Instagram, recebeu uma chuva de elogios, mas também foi criticada por alguns seguidores: ‘perdeu o bom senso’, ‘queria ter a mesma coragem’ e ‘Você faz uma pessoa brochar’, foram alguns dos comentários maldosos na foto da diva.

Em uma entrevista, a atriz já havia se posicionado sobre as ofensas: ”Quero ficar saudável, ficar feliz e ir no meu tempo. Quero comer coisas saudáveis, mas coisas que eu goste. Quero estar na forma que sempre tive. Faz parte você se acostumar com você de um jeito. O que não acho legal é que as pessoas te obriguem a ser uma coisa que elas estão acostumadas", afirmou.